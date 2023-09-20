Кем на самом деле оказалась мисс Вселенная: в неожиданный факт о Федоровой сложно поверить

Не только красавица, но и умница.

Говорят, что русские девушки самые красивые в мире. Неудивительно, что в 2002 году титул «Мисс Вселенная» достался уроженке Пскова Оксане Федоровой. После победы в конкурсе привлекательная барышня прославилась на всю страну и построила успешную карьеру на телевидении, став ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!».

Мало кто помнит, что до получения титула красавица была капитаном милиции и работала дознавателем в аэропорту «Пулково». Будущая звезда окончила университет МВД РФ и даже получила ученую степень.

Из-за работы над диссертацией Федорова почти не выезжала из России после конкурса «Мисс Вселенная». В связи с этим ее лишили почетного звания первой красавицы на планете, как пишет «МК». Но Оксана Федорова не расстроилась. Знаменитость успешно защитила научную работу и стала кандидатом юридических наук. Одно время телеведущая даже преподавала студентам гражданское право.