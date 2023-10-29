Кем на самом деле был эпатажный ведущий «Суда присяжных»: оказался по другую сторону закона

Популярное шоу «Суд присяжных» собирало у экранов множество зрителей. Даже те, кто подозревали постановочность процессов, все равно увлеченно следили за развитием событий. Решения выносил судья Валерий Степанов. Только после его смерти стал известен секрет.

Программу снимали в течение нескольких лет, вплоть до 2018-го. Лишь сегодня зрители с удивлением узнают, что ведущий передачи оказался самым настоящим судьей, хотя был им совсем недолго. Валерий действительно получил юридическое образование и пробовал себя в качестве судьи, но лишь в далеком 1985 году.

После этого мужчина решил, что ему больше подойдет позиция защитника и перешел в адвокатуру.

В начале нулевых Степанов перебрался из родного Тамбова в столицу и получил членство в местной адвокатской палате. Вскоре после этого он впервые появился на телевидении. Поэтому хоть суд и был постановкой, но юрист в зале присутствовал вполне настоящий. К сожалению, Валерия не стало в 2021 году. Мужчина скончался из-за осложнений после коронавирусной инфекции.