Кем Митяй из «Сватов» приходится утонченной Миледи: родство, в которое сложно поверить

Про Николая Добрынина Анне Тереховой рассказала мама, не ведая и не ожидая, что выступит в роли купидона. Тереховой Добрынин очень понравился, и она решила взять дело в свои руки: после одного из спектаклей буквально вломилась в гримерку артиста и познакомилась. У Добрынина, естественно, не осталось ни единого шанса противостоять чарам Миледи, поэтому он тут же стал ухаживать за молодой актрисой. Влюбился так сильно, что даже устроился на подработку в ГИТИС, чтобы быть ближе к студентке актерского.

Роман был — буря и страсть. Терехова откровенно рассказывала, что в тот период ни о чем другом не могла думать, ни на чем сосредоточиться. А Добрынин бросил жену и даже решился на крайне редкий для мужчины шаг ради двухлетнего сына Тереховой. Он его официально усыновил. Долгое время Миша считал своим отцом именно Николая Добрынина. Однако впоследствии мальчику рассказали, что у него есть и второй папа Валерий Бровинский.

Как и многие красивые истории актеров, брак двух ярких и страстных людей потерпел крах. О причинах личного фиаско Терехова и Добрынин говорили единогласно: виноват Николай. Однако, в чем же состоит его вина, ни журналисты, ни даже близкие друзья и коллеги, узнать так и не смогли. Пара смогла расстаться с уважением друг к другу и сохранила тайну личной жизни.