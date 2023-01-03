Кем были в прошлой жизни Стрельцы, Козероги, Водолеи, Рыбы: узнайте всю правду

Звезды могут рассказать не только о нынешней жизни знака зодиака, но и о предыдущем земном воплощении.

Вера в реинкарнацию, или переселение душ, была свойственна многим древним народам. В наши дни многие люди также придерживаются точки зрения, что после смерти душа человека обретает новую оболочку. При этом воспоминания о предшествующем воплощении могут как сохраниться в памяти, полностью либо частично, так и напрочь стереться. Считается, что их можно восстановить различными способами, например, с помощью медиумом и экстрасенсов либо по методике регрессивного гипноза. Астрологи же выдвинули свою собственную версию, согласно которой узнать о своей прошлой жизни можно… по знаку зодиака. Эксперты выяснили, какие тайны хранит в себе прошлая жизнь представителей тех или иных созвездий.

Стрелец

Уроженцы огненного знака не представляют своей жизни без путешествий. Лучшим подарком для них является билет на самолет, а вот куда, совершенно неважно, потому что Стрельцы найдут себе приключения и развлечения абсолютно в любой точке земного шара.

По мнению астрологов, в прошлой жизни этот знак также обожал странствия, поэтому был либо первооткрывателем, либо заядлым путешественником, либо корсаром.

Козерог

Хорошее самочувствие - самое главное для Козерогов. Как говорится, в здоровом теле - здоровый дух, поэтому, чтобы постоянно находиться в тонусе, представители этого знака регулярно бывают в спортзале, да и дома у них хватает тренажеров. Пробежки, правильное питание, режим дня - все это важно для Козерогов.

Не исключено, что в предыдущем воплощении этот знак был гимнастом или силачом, который на диво публике демонстрировал свои мускулы.

Водолей

Представителей воздушного знака сложно застать на одном месте. Они постоянно находятся в движении и меняют свои увлечения со скоростью света: сегодня занимаются танцами, завтра учатся играть на укулеле, а послезавтра отправляются на тренинг по йоге.

Астрологи предполагают, что в прошлой жизни Водолеи были странствующими артистами, меняющими не только образы, но и города.

Рыбы

Многие люди называют Рыбок идеалистами, поскольку они упрямо видят в людях только хорошее и твердо придерживаются своих идеалов. Переубедить их невозможно - вера в добро и справедливость у представителей этого знака удивительно крепка. Астрологи говорят, что в предыдущем воплощении этот знак был священником, к которому прихожане охотно приходили за советом и на исповедь.

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