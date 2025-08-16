Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)

Советское кино — это целая энциклопедия важных и нужных профессий. Герои тех лет честно трудились в самых разных отраслях: точили детали у станка, водили поезда, строили города и даже покоряли космос. А много ли из этих профессий вы вспомните без подсказки?

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете, кем работали любимые персонажи. Не обещаем лёгких вопросов — среди них есть и очевидные, и те, над которыми придётся немного поломать голову. Зато сразу станет ясно, внимательно ли вы смотрели или просто наслаждались сюжетом.

Готовы? Тогда вперёд — вспоминать, угадывать и ностальгировать. А в конце узнаете, можно ли вас записать в киноэрудиты или стоит срочно пересмотреть пару культовых лент.

