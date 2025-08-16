Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)

Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)

16 августа 2025 18:07
Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)

Для внимательных зрителей набрать 5/5 — не вопрос.

Советское кино — это целая энциклопедия важных и нужных профессий. Герои тех лет честно трудились в самых разных отраслях: точили детали у станка, водили поезда, строили города и даже покоряли космос. А много ли из этих профессий вы вспомните без подсказки?

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете, кем работали любимые персонажи. Не обещаем лёгких вопросов — среди них есть и очевидные, и те, над которыми придётся немного поломать голову. Зато сразу станет ясно, внимательно ли вы смотрели или просто наслаждались сюжетом.

Готовы? Тогда вперёд — вспоминать, угадывать и ностальгировать. А в конце узнаете, можно ли вас записать в киноэрудиты или стоит срочно пересмотреть пару культовых лент.

Ранее мы писали: От Шурика до «мымры»: ИИ выбрал 12 звезд Голливуда на роли киногероев СССР — а вам по душе такие «ремейки»? (фото)

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Не кочегары мы, не плотники»: вы точно родились в СССР, если вспомните 5/5 фильмов о стройке (тест) «Не кочегары мы, не плотники»: вы точно родились в СССР, если вспомните 5/5 фильмов о стройке (тест) Читать дальше 17 августа 2025
Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит») Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит») Читать дальше 16 августа 2025
Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест) Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест) Читать дальше 16 августа 2025
От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест) От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест) Читать дальше 16 августа 2025
5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест) 5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест) Читать дальше 15 августа 2025
От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь Читать дальше 15 августа 2025
От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк Читать дальше 15 августа 2025
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов «Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов Читать дальше 14 августа 2025
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест) Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест) Читать дальше 14 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше