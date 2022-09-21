Кем бы ты работал во вселенной "Гарри Поттера" по знаку зодиака

Кто ты - аврор, игрок в квиддич или директор Хогвартса?

В 2022 году исполнилось 25 лет с момента публикации первой части поттерианы. Вселенная, созданная Джоан Роулинг, обширна и продумана до мелочей, каждый персонаж уникален и занят своим делом. Рассказываем, кем разные знаки зодиака могли бы быть в мире “Гарри Поттера”.

Овен

Целеустремленные и несгибаемые уроженцы огненного знака просто созданы для работы аврорами, или мракоборцами.

Ведь отважным Овнам не страшна никакая темная магия.

Телец

Продавать волшебные палочки - это вам не шутки! На эту крайне ответственную должность идеально подошли бы дотошные Тельцы - они бы точно нашли среди сотен палочек подходящую.

Близнецы

Представители воздушной стихии смогли бы реализовать свой потенциал в роли директора Хогвартса. Управлять обычной школой Близнецы вряд ли смогли бы, а вот волшебной - пожалуйста!

Рак

Усердные и любящие уют Раки прекрасно устроились бы работником бара и гостиницы “Дырявый котел”.

Крошечное заведение для волшебников уж точно пришлось бы им по душе.

Лев

Благодаря своим амбициям Львы наверняка вошли бы в профессорский состав Хогвартса и преподавали один из самых важных предметов - “Защита от Темных искусств”.

Дева

Многие астрологи отмечают, что Девы от природы прекрасные целители. Именно этим делом они и занимались бы во вселенной “Гарри Поттера” - лечили от магических травм и болезней.

Весы

Справедливые и мудрые Весы наверняка оказались бы в составе Визенгамота - собрания волшебников, которые выполняли функции судей и присяжных при Министерстве Магии.

Скорпион

Самый загадочный знак зодиака просто создан для того, чтобы войти в ряды невыразимцев - сотрудников Отела тайн, о которых совершенно никто и ничего не знает.

Стрелец

Подвижные, активные и по-спортивному азартные Стрельцы во вселенной Джоан Роулинг обязательно добились бы славы в качестве профессиональных игроков в квиддич.

Козерог

Кто в зодиаке любит считать деньги больше остальных? Конечно же, Козерог, а значит, ему прямая дорога на работу в банк Гринготтс - хранилище капитала волшебников.

Водолей

Многие Водолеи наделены настоящими сверхъестественными способностями.

Уроженцы воздушного знака уверенно чувствовали бы себя на должности министра магии, ведь кто как не они лучше всех знаком с миром чудес.

Рыбы

Рыбы, с одной стороны, очень практичные, с другой - мистически настроенные. Они идеально вписались бы на должность профессора гербологии, науки, изучающей как обычные, так и волшебные растения.