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Кем бы ты работал во вселенной "Гарри Поттера" по знаку зодиака

21 сентября 2022 12:00
Кем бы ты работал во вселенной

Кто ты - аврор, игрок в квиддич или директор Хогвартса?

В 2022 году исполнилось 25 лет с момента публикации первой части поттерианы. Вселенная, созданная Джоан Роулинг, обширна и продумана до мелочей, каждый персонаж уникален и занят своим делом. Рассказываем, кем разные знаки зодиака могли бы быть в мире “Гарри Поттера”.

Овен

Целеустремленные и несгибаемые уроженцы огненного знака просто созданы для работы аврорами, или мракоборцами.

Ведь отважным Овнам не страшна никакая темная магия.

Телец

Продавать волшебные палочки - это вам не шутки! На эту крайне ответственную должность идеально подошли бы дотошные Тельцы - они бы точно нашли среди сотен палочек подходящую.

Близнецы

Кем бы ты работал во вселенной "Гарри Поттера" по знаку зодиака

Представители воздушной стихии смогли бы реализовать свой потенциал в роли директора Хогвартса. Управлять обычной школой Близнецы вряд ли смогли бы, а вот волшебной - пожалуйста!

Рак

Усердные и любящие уют Раки прекрасно устроились бы работником бара и гостиницы “Дырявый котел”.

Крошечное заведение для волшебников уж точно пришлось бы им по душе.

Лев

Кем бы ты работал во вселенной "Гарри Поттера" по знаку зодиака

Благодаря своим амбициям Львы наверняка вошли бы в профессорский состав Хогвартса и преподавали один из самых важных предметов - “Защита от Темных искусств”.

Дева

Многие астрологи отмечают, что Девы от природы прекрасные целители. Именно этим делом они и занимались бы во вселенной “Гарри Поттера” - лечили от магических травм и болезней.

Весы

Справедливые и мудрые Весы наверняка оказались бы в составе Визенгамота - собрания волшебников, которые выполняли функции судей и присяжных при Министерстве Магии.

Скорпион

Самый загадочный знак зодиака просто создан для того, чтобы войти в ряды невыразимцев - сотрудников Отела тайн, о которых совершенно никто и ничего не знает.

Стрелец

Подвижные, активные и по-спортивному азартные Стрельцы во вселенной Джоан Роулинг обязательно добились бы славы в качестве профессиональных игроков в квиддич.

Козерог

Кем бы ты работал во вселенной "Гарри Поттера" по знаку зодиака

Кто в зодиаке любит считать деньги больше остальных? Конечно же, Козерог, а значит, ему прямая дорога на работу в банк Гринготтс - хранилище капитала волшебников.

Водолей

Многие Водолеи наделены настоящими сверхъестественными способностями.

Уроженцы воздушного знака уверенно чувствовали бы себя на должности министра магии, ведь кто как не они лучше всех знаком с миром чудес.

Рыбы

Рыбы, с одной стороны, очень практичные, с другой - мистически настроенные. Они идеально вписались бы на должность профессора гербологии, науки, изучающей как обычные, так и волшебные растения.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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