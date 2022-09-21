Кем бы ты работал во вселенной "Гарри Поттера" по знаку зодиака
Кто ты - аврор, игрок в квиддич или директор Хогвартса?
В 2022 году исполнилось 25 лет с момента публикации первой части поттерианы. Вселенная, созданная Джоан Роулинг, обширна и продумана до мелочей, каждый персонаж уникален и занят своим делом. Рассказываем, кем разные знаки зодиака могли бы быть в мире “Гарри Поттера”.
Овен
Целеустремленные и несгибаемые уроженцы огненного знака просто созданы для работы аврорами, или мракоборцами.
Ведь отважным Овнам не страшна никакая темная магия.
Телец
Продавать волшебные палочки - это вам не шутки! На эту крайне ответственную должность идеально подошли бы дотошные Тельцы - они бы точно нашли среди сотен палочек подходящую.
Близнецы
Представители воздушной стихии смогли бы реализовать свой потенциал в роли директора Хогвартса. Управлять обычной школой Близнецы вряд ли смогли бы, а вот волшебной - пожалуйста!
Рак
Усердные и любящие уют Раки прекрасно устроились бы работником бара и гостиницы “Дырявый котел”.
Крошечное заведение для волшебников уж точно пришлось бы им по душе.
Лев
Благодаря своим амбициям Львы наверняка вошли бы в профессорский состав Хогвартса и преподавали один из самых важных предметов - “Защита от Темных искусств”.
Дева
Многие астрологи отмечают, что Девы от природы прекрасные целители. Именно этим делом они и занимались бы во вселенной “Гарри Поттера” - лечили от магических травм и болезней.
Весы
Справедливые и мудрые Весы наверняка оказались бы в составе Визенгамота - собрания волшебников, которые выполняли функции судей и присяжных при Министерстве Магии.
Скорпион
Самый загадочный знак зодиака просто создан для того, чтобы войти в ряды невыразимцев - сотрудников Отела тайн, о которых совершенно никто и ничего не знает.
Стрелец
Подвижные, активные и по-спортивному азартные Стрельцы во вселенной Джоан Роулинг обязательно добились бы славы в качестве профессиональных игроков в квиддич.
Козерог
Кто в зодиаке любит считать деньги больше остальных? Конечно же, Козерог, а значит, ему прямая дорога на работу в банк Гринготтс - хранилище капитала волшебников.
Водолей
Многие Водолеи наделены настоящими сверхъестественными способностями.
Уроженцы воздушного знака уверенно чувствовали бы себя на должности министра магии, ведь кто как не они лучше всех знаком с миром чудес.
Рыбы
Рыбы, с одной стороны, очень практичные, с другой - мистически настроенные. Они идеально вписались бы на должность профессора гербологии, науки, изучающей как обычные, так и волшебные растения.