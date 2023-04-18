Келли из «Санта-Барбары» отказалась от ботокса и пластики: сложно поверить, что ей 57 лет

Робин Райт сыграла немало ролей, но для многих осталась очаровательной Келли Кэпвелл из «Санта-Барбары». Для актрисы это был дебютный проект, и после него ее карьера взлетела до небес. Знаменитость активно снимается и сегодня, привлекая режиссеров не только талантом, но и красотой.

Пластические операции и злоупотребление ботоксом в Голливуде — дело привычное. В свое время Райт также встала на скользкую дорожку «улучшайзинга», но поняла, что этот путь ведет в никуда.

Посчитав, что эксперименты с внешностью вредят здоровью, звездная блондинка раз и навсегда от них отказалась.

И сегодня поклонники не могут поверить в то, что ей 57 лет.

Актриса выглядит гораздо моложе своего возраста — на ее коже практически нет морщин. К тому же знаменитость смогла сохранить стройную фигуру. В этом ей помогли занятия йогой, бег и палеодиета.