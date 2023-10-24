Казючиц из шоу «ДНК» уже нашли замену: удивитесь, кто будет выступать вместо нее

С оскандалившейся актрисой не хотят больше иметь дел.

Народная любимица зрителей ТВ-каналов Анна Казючиц наглядно продемонстрировала свой склочный характер. Актриса оказалась в центре скандала, который развернулся в театральной среде. Оказалось, что 40-летняя звезда регулярно устраивает конфликты за кулисами: с коллегами и техническими работниками она общается исключительно на повышенных тонах и с использованием ненормативной лексики.

Жалобы на поведение Казючиц регулярно поступали продюсерам антреприз. И, наконец, их терпение закончилось. Из популярного спектакля «Вот и свела судьба нас» ведущую шоу «ДНК» попросту уволили.

«Уже неприемлемо терпеть такие выходки от зазвездившихся личностей, еще и в сторону своих же коллег», — заявил в беседе с изданием «СтарХит» актер и продюсер Андрей Карпов.

Актрисе уже нашли замену. Вместо нее на сцену в постановке будет выходить Анастасия Панина, известная зрителям по центральной роли в сериале «Физрук». Сама Казючиц заверяет, что ушла из антрепризы по собственному желанию.