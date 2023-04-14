«Кажись, маловат»: народ затравил исполнительницу хита «Солнце Монако» за фото в купальнике

Люся Чеботина известна как одна из самых красивых певиц отечественного шоу-бизнеса. Миллионы поклонников осыпают ее признаниями в любви и мечтают с ней познакомиться, а сама артистка не устает привлекать внимание публики чувственными фотосессиями в своих социальных сетях.

Так, недавно она поделилась кадром, сделанным во время ее отпуска. На снимке певица красуется своей стройной фигурой в откровенном черном купальнике, акцентируя внимание на глубоком декольте.

Подписчики же совсем не оценили пикантную запись. В комментариях они осмеяли певицу, которая, по их мнению, выбрала неудачный образ. По их мнению, купальник откровенно мал Чеботиной, в нем она выглядит нелепо и странно.