Кажется старше 60-летнего Машкова: как выглядит и чем известен в США зять актера

Мария, единственная дочь Владимира Машкова, уже много лет живет в США. В Америку ей пришлось переехать из-за мужа Александра Слободяника-младшего. Пианист родился в Москве, но еще в раннем возрасте перебрался за рубеж вместе с родителями. Несмотря на то, что артист часто бывает в российской столице, домом он считает именно Лос-Анджелес.

Слободяник-младший является сыном известного музыканта и сам преуспел в творчестве. Кроме того, он амбициозный предприниматель, владеющий сетью магазинов музыкальных инструментов. Также артист реализуется как режиссер и гастролирует по американским штатам с собственными концертами. Для выступлений он использует сценический псевдоним Саша Сиберг.

Вместе с Машковой 49-летний музыкант воспитывает двух дочек. Семья живет в небольшой съемной квартире. Между тем в Сети уже отметили, что для своего возраста Слободяник-младший выглядит довольно печально. Он кажется даже старше импозантного 60-летнего тестя.