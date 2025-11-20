Кажется, где-то слышали: звезда СССР стал закадровым голосом в «Берегись автомобиля» — но его имя даже не попало в финальные титры

Сам актер в фильме не появляется: только говорит.

«Берегись автомобиля» можно пересматривать почти с любым настроением. Рязанов снял комедию про страхового агента-правдолюбца, а получил фильм, который разобрали на цитаты. Роль Деточкина стала одной из самых тонких работ Смоктуновского, то же самое можно сказать и про следователя Подберезовикова в исполнении Олега Ефремова.

Вместе с тем есть еще один участник этой истории, которого зритель слышит, но не видит. На фоне основного действия звучит характерный голос, по которому узнается весь поздний советский кинематограф.

«Рассказчик» появляется в начале, сопровождает эпизоды, бережно подает образы и настроение, словно ведет зрителя за руку. И тут в голове всплывают ассоциации: «Ирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет профессию»... Все очень просто.

Единственный и неповторимый

За кадром в «Берегись автомобиля» говорит Юрий Яковлев. Позже он сыграет царя Ивана Грозного и бесчисленное количество других ярких персонажей. Его бархатная, ироничная интонация так органично легла на фильм, что кажется прописанной в сценарии изначально. Хотя о том, что это Яковлев, зритель нигде не узнает — ни в заставке, ни в титрах его имя не указано.

История появления Яковлева в этой роли любопытна. Изначально он вообще должен был сыграть следователя Максима Подберезовикова. Но на пробы пришел Олег Ефремов, и Рязанов сразу понял: именно он должен стать коллегой Деточкина по сцене.

Яковлев остался без роли, но увольнять его не стали — использовать решили только голос актера. Так он и превратился в невидимого рассказчика, в отличие от многих других советских картин, где авторский текст читает исполнитель главной роли. Даже спустя десятилетия многие удивляются, узнав, кому принадлежит этот голос.

