Каждый японец ест этот продукт, чтобы дожить до 100 лет: стоит копейки и очень вкусный

Пока одни ложатся под нож хирурга, «кроят» себя почем зря и прибегают к инъекциям красоты, другие поступают более мудро: инвестируют миллионы не в мимолетную красоту, а в долголетие. Японцы шагнули дальше. Они доживают до ста лет, но при этом сохраняют свои кровные.

Секрет долголетия жителей Страны восходящего солнца прост и кроется в употреблении всего одного продукта, который, к слову, не стоит запредельных денег и доступен даже самым скромно живущим слоям населения. Так что же едят нестареющие японцы, чтобы жить практически «вечно»?

В странах СНГ этот продукт тоже есть — это морские ламинарии. Но используют их далеко не как скользкий салат, как это делают, например, в России. Ламинарии — это и суперфуд и полноценный ужин для японцев. Едят водоросли они в промышленных масштабах не только для удовольствия, но и в качестве профилактики тысячи и одной болезни. И, видимо, метод работает. Ведь в Японии примерно 90 тысяч человек перешагнули планку 100-летнего возраста, год от года этот показатель не только не падает, но и растет!