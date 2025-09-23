Каждый второй россиянин верит — инопланетяне уже среди нас: и в этих 5 фильмах знакомство с пришельцами добром не кончилось

В подборке и экранизации Кинга, и классика Карпентера.

Свежий опрос ВЦИОМ показал: 79% россиян уверены, что во Вселенной есть другие разумные существа, а почти половина — 46% — полагают, что они могут бывать на Земле и даже скрываться среди людей. В воображении многих это выглядит мило: наблюдают, учатся, дружат. Но кинематографу ближе другой сценарий — куда более мрачный.

Мы вспомнили пять фильмов, где «соседи» с других планет маскировались под людей, и ничем хорошим это не заканчивалось.

«Ловец снов» (2003)

Экранизация романа Стивена Кинга начинается почти как подростковая драма о дружбе, но быстро превращается в кошмар о захвате человеческих тел. Пришельцы проникают внутрь людей, превращая их в носителей.

Маскировка абсолютная: пока заражённый не начнёт странно себя вести, никто и не догадается. Финал «Ловца снов» предсказуемо кровавый, но «со смыслом» — дружба спасает, даже когда внутри тебя уже сидит чужой.

«Чужие среди нас» (1988)

Культовый триллер Джона Карпентера высмеивает общество потребления. Здесь пришельцы спокойно живут среди людей, управляют СМИ и рекламой, превращая толпы в послушных потребителей.

Их лица можно увидеть только через специальные очки, и вид у них не слишком располагающий к дружбе. Фильм заканчивается не победой человечества, а осознанием: мы уже давно под контролем, просто не хотим этого видеть.

«Секретные материалы: Борьба за будущее» (1998)

Полнометражная версия культового сериала подтверждает худшие опасения скептиков. Инопланетяне не только скрываются среди людей, но и ведут хитроумный эксперимент: заражают людей вирусом, превращая их в будущих хозяев для инопланетных личинок.

Агенты Малдер и Скалли пытаются сорвать план, но масштабы происходящего таковы, что зрителю ясно — чужие уже давно здесь и готовят почву для захвата.

«Факультет» (1998)

Роберт Родригес отправил инопланетян в обычную американскую школу. Всё начинается с того, что педагоги начинают вести себя подозрительно: холодные взгляды, странная улыбка.

Оказывается, пришельцы захватывают тела людей, начиная с учителей, а затем добираются до учеников. Атмосфера паранойи и ощущение, что даже лучший друг может оказаться «носителем», делают «Факультет» жутким до сих пор.

«Вторжение похитителей тел» (1978)

Классика жанра и один из самых тревожных фильмов про вторжение. Пришельцы подменяют людей их копиями — внешне не отличимыми, но абсолютно бездушными.

Героев постепенно охватывает ужас: ты не можешь доверять никому, даже близкому. Финал картины — один из самых безысходных в истории кино.

Когда статистика встречается с кино

10% россиян уверены: если бы инопланетяне прилетели, они бы попытались захватить Землю. Судя по этим фильмам, оптимисты из опроса ВЦИОМ ошибаются куда чаще, чем им хотелось бы.

На экране пришельцы редко ограничиваются «наблюдением» — куда привычнее видеть, как они забираются в наше сознание, тела или институты власти.

И если вдруг окажется, что они действительно среди нас, хочется верить лишь в одно: чтобы сценаристом нашей реальности были не Кинг и не Карпентер.

