Каждый узнает себя: эти 5 привычек выходцев из СССР до дрожи бесят американцев и европейцев

На Западе дети обычно съезжают от родителей после совершеннолетия или начала учебы в колледже. Молодые люди подрабатывают и сами обеспечивают себя. В России детей стараются подольше держать при себе – чтобы не натворили глупостей. Или, что вероятнее, потому что мало кто из вчерашних школьников может позволить себе съем квартиры или покупку собственного жилья.

Удивляет иностранцев и то, что во многих российских семьях до сих пор наказывают детей – причем, иногда ремнем. Ювенальная юстиция выступает против наказаний, а на Западе все чаще предпочитают договариваться с ребенком, а не ругаться.

Самолечение выходит боком многим выходцам из СССР, ведь так можно и запустить свое здоровье.

В каждой семье есть своя аптечка, а старшая родственница непременно подскажет рецепт настойки, чтобы сбить температуру. Впрочем, даже не все американцы при первых симптомах идут ко врачу – медицина в США очень дорогая, а страховка есть не у всех.

Маленькие квартиры россиян сводили многих иностранцев с ума. Они недоумевали: как можно уживаться втроем, а то вчетвером на 40 квадратных метрах. Но уменьшение жилплощади стало мировым трендом, так что иностранцы должны прекрасно понимать жителей бывшего Советского Союза.

Мы, конечно, живем не в Китае, но своеобразные чайные церемонии у нас тоже есть. Гостей в постсоветских домах обязательно сажают пить чай и непременно угощают сладостями, а особых случаях разливают горячий напиток в спрятанный в серванте сервиз.