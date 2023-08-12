Каждый участник КВН прошел через унижения: дело вот в чем

Гастрольные туры — неотъемлемая часть жизни артистов. От того, насколько комфортные условия будут организованы для них, зачастую зависит и качество выступлений. Но начинающие музыканты, комики и актеры часто сталкиваются с попыткой сэкономить. Порой они оказываются лишены даже элементарных удобств.

Станислав Ярушин, бывший участник команд «Уездный город» и «Лица уральской национальности», на своем музыкальном подкасте MUZLOFT раскрыл скандальные подробности гастрольных туров «Клуба веселых и находчивых».

Молодой человек сообщил, что у игроков в КВН часто не было даже базовых удобств, в том числе и туалета. При огромных заработках руководство «Клуба веселых и находчивых» почему-то не предлагало молодым артистам хорошие залы. Добираться из гримерки до другой стороны здания они просто не успевали, поэтому справляли нужду прямо в раздевалке. Для этого им приходилось использовать обычную раковину.

Учитывая, что команды в КВН были разнополыми, это создавало дополнительные сложности.