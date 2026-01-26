Каждый третий россиянин выгорает из-за родителей: советуем 5 фильмов про семьи, которые душу лечат, а не калечат

Семья внезапно обогнала работу и дедлайны в гонке за звание главного источника выгорания. Почти 38% молодых россиян, сталкивающихся с этим, признаются, что именно родители и родственники выжимают из них последние силы.

Ожидания быть «идеальным сразу во всём», постоянное давление и чувство вины превращаются в хронический стресс – с усталостью, паническими атаками и головными болями. Ирония в том, что за помощью к специалистам доходят единицы. Ну, зато всегда можно посмотреть кино.

Если ощущаете дефицит примеров «другой» семьи – не той, что требует и ломает, а той, что держит и вытаскивает, включайте нашу подборку. Кино умеет напоминать, как это вообще выглядит.

В одних фильмах родители становятся тихой опорой, которая не давит, а верит – даже когда весь мир против. В других семья собирается в дорогу, полную ссор и неловкости, но именно в этом хаосе вдруг находится тепло.

Где-то близкие учат принимать инаковость и защищать, а где-то любовь превращается в щит от ужаса, который невозможно отменить.

Эти истории не идеализируют родственные связи и не прячут конфликтов. Они показывают редкую, почти терапевтическую версию семьи – ту, после которой становится чуть легче дышать.

Ниже – пять фильмов, в которых родные не источник выгорания, а место, где его можно пережить и оставить позади.