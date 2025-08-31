«Каждый раз плачу — сердце рвется»: россияне выбрали самого несчастного шехзаде «Великолепного века» — Джихангир с Мустафой рядом не стояли

Каждый раз, когда в «Великолепном веке» появляется этот герой, зрители будто готовы кричать в экран: «Да заметьте же его наконец!» Но увы — в самом сериале, как и в истории, шехзаде оставался вечным «третьим лишним».

Традиционно фанаты больше всего жалели Джихангира — мальчика с болезнью, которому было трудно и физически, и душевно. Но у Джихангира было то, чего не хватало Баязиду: забота, любовь, тепло. Баязид же рос в атмосфере вечной нехватки внимания.

Старший Мустафа — будущий султан, Мехмет — любимчик, Селим — удобный, а Баязид… шумный, строптивый, вспыльчивый. За дерзостью прятался крик души: «Посмотрите на меня!»

В сериале видно, что даже мать чаще реагировала на него как на проблему, чем как на ребенка. Сколько раз Хюррем одергивала сына, не замечая, что он просто жаждал ее ласки. И в этом трагедия: он боролся не за трон, а за простое человеческое внимание.

Читатели «Киноафиши» уверены, что именно Баязид — самый недолюбленный, ненужный, честный, несчастный шехзаде.

«Сколько лет сериалу, а до сих пор сердце болит», «Каждый раз смотрю и плачу, умом понимая, что, возможно, настоящий Баязид был не таким как нам показали, но тут прямо сердце рвется»,

«Все жалели Джихангира, а надо было жалеть Баязида», — настаивают россияне.

И действительно, стоит вспомнить, чем закончилась его история — и ком подступает к горлу. Слишком поздно родители поняли, что потеряли не только наследника, но и мальчика, который больше всех мечтал быть любимым.

Ранее мы писали: В «Великолепном веке» тюрбан носил и султан, и евнух: но одна деталь отличала дорогой от дешевого — и речь не о ткани