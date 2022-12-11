Каждый королевский праздник заканчивается общим унижением: вам такое точно не понравится

В Букингемском дворце есть немало традиций, которых его обитатели придерживаются испокон веков. Многие из них касаются празднования Рождества. И если большинство обычаев вполне себе безобидны, то один граничит с самым настоящим унижением.

Например, мало кого озаботит тот факт, что в королевском поместье ставят не одну, а минимум три украшенных ели, а чтобы поздравить всех с наступающими праздниками, Елизавета II начинала подписывать открытки еще летом. Также известно, что в монаршем семействе не принято дарить друг другу дорогие подарки. Все это вполне можно назвать милым и забавным, но есть и исключения.

Сложно себе представить настоящий праздник без хорошего застолья. Проводятся такие и во дворце, но всем гостям, прежде чем насладиться угощением, приходится пройти через весьма неприятную процедуру.

Перед началом ужина все, кто будет на нем присутствовать, должны встать на весы и узнать свой вес. То же самое полагается сделать и после окончания трапезы, чтобы понять, сколько человек прибавил в весе. Таким образом можно узнать, насколько плотно он поел и остался доволен поданными блюдами.