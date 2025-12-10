Меню
Киноафиша Статьи «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне

«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне

10 декабря 2025 14:15
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне

Они так затянут, что премьера ленты Кэмерона наступит для вас в разы быстрее.

Ожидание третьего «Аватара» Джеймса Кэмерона, мягко говоря, затянулось. Но это неудивительно, создание новой главы истории о Пандоре – процесс сложный и кропотливый.

К счастью, премьера состоится уже 19 декабря. Но если вам уже не терпится снова погрузиться в чудесные, яркие миры, полные фантастических существ и эпических приключений, у нас есть отличная подборка.

Мы собрали 3 фантастических фильма, которые тоже могут похвастаться масштабом событий и шикарным визуалом. Каждый из них – словно мини-путешествие на другую планету или в скрытое от наших глаз измерение.

А теперь чуть подробнее о каждом.

«Валериан и город тысячи планет» (2017)

«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне

Рейтинг IMDb: 6.4

Этот фильм от Люка Бессона (кстати, это его самый дорогой фильм с бюджетом более $177 млн) – настоящее эстетическое удовольствие. Агенты космического спецназа Валериан и Лорелин получают задание расследовать преступление на Альфе, планете, где живут миллионы существ со всех уголков вселенной.

Каждый кадр здесь детализирован и ярок. При этом, как видно из рейтинга, фильм не стремится к глубокой философии, его цель – удивлять и развлекать с каждым поворотом сюжета. Это идеальный вариант, чтобы отключить голову и насладиться фантастическим карнавалом красок и форм.

«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне

«Спецэффекты блистательно смотрятся на экране, хотя в них как раз никакого сомнения и не было, ведь это самое дорогое кино Люка Бессона. Фильм поразил меня своей красочностью, сюжетом и персонажами. Это несомненно очень хорошая картина, сделанная опытным режиссёром»,

«Отличное развлечение, это правильный блокбастер, который веселит и не вызывает отвращения как последние "Трансформеры". В этой картине масса оригинальных, креативных идей. Она пропитанная фирменным бессоновским безумием и очень напоминает его же "Пятый элемент"»,

«Фильм мне понравился, и я его рекомендую к просмотру, как ламповую фантастику про космос. А если его будут крутить по телевизору, то я, конечно же, его посмотрю. И вам рекомендую», – пишут в отзывах.

«Прометей» (2012)

«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне

Рейтинг IMDb: 7.0

Это приквел легендарного «Чужого», снятый самим Ридли Скоттом. Научно-исследовательский корабль «Прометей» отправляется в глубокий космос на поиски создателей человечества, так называемых Инженеров. Но вместо ответов на вопросы экипаж находит лишь смертельную угрозу, способную уничтожить все живое.

Здесь уже больше философии, в отличие от первой ленты – часто поднимаются вопросы о происхождении жизни и цене за излишнее любопытство. Визуально «Прометей» тоже очень хорош: декорации кораблей грандиозны, а биомеханический дизайн существ – это высший пилотаж.

В общем сразу и умное, и красивое кино, которое заставляет задуматься после финальных титров.

«Дюна: Часть первая» (2021)

«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне

Рейтинг IMDb: 8.0

Экранизация бессмертного романа Фрэнка Герберта от Дени Вильнёва. Это история про Пола Атрейдеса, молодом наследнике благородного дома. Его семья получает во владение опасную пустынную планету Арракис, единственный источник самой ценной субстанции во вселенной – меланжа. Местная политика коварна, а выживание в песках, где обитают гигантские черви, почти невозможно.

Главная фишка фильма – полное погружение. Операторская работа и саундтрек Ханса Циммера в совокупности позволяют вместе с героями ощущать жажду, слышать шепот песков и чувствовать масштаб происходящего.

«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне

Ели любите медленное и завораживающее кино, то это ваш вариант.

«Грандиозное авторское кино, оставляющее своего зрителя с дрожащими руками и ногами на финальных титрах благодаря величию музыки Ханса Циммера и мастерству и буйству постановки Вильнёва. А фундаментальная работа художников поражает своими масштабами на протяжении всего хронометража»,

«Каждый кадр – эстетическое наслаждение для глаз. Отличный дизайн вселенной, слегка вычурный временами, но прекрасно иллюстрирующий мир будущего без его классических атрибутов – роботов и небоскребов»,

«Главная проблема экранизации Дюны. Она имеет огромный масштаб, событий и персонажей в ней огромное количество, что никакой 2.5 часовой фильм это не сможет передать даже наполовину. Стилистически и технически идеальный блокбастер», – отзываются зрители.

Ранее мы писали: На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
