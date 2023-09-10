Каждый из «Пельменей» изводил ее одной просьбой: почему Михалкова покинула комедийное шоу

От красотки были без ума не только зрители, но и коллеги.

Долгое время «Уральские пельмени» считались чисто мужским шоу. Обаятельные артисты легко перевоплощались в представительниц прекрасного пола, надевая парики и платочки на голову. Но все изменилось с приходом Юлии Михалковой. Юмористка модельной внешности продержалась в программе долгие 10 лет.

В 2019-м уход Михалковой из передачи стал шоком для поклонников культового шоу. Без главной красавицы коллектив моментально осиротел. Сама артистка призналась, что коллеги уговаривали ее до последнего. Но звезда была непреклонна в своем решении, которое она вынашивала на протяжении полугода. Юлия Михалкова мечтала развиваться и покорять новые творческие вершины.