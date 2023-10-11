«Каждый год может стать решающим»: Навка получила неожиданные вести

Международный союз конькобежцев планирует допустить спортсменов из Беларуси к международным соревнованиям. Однако российские атлеты, как пишут СМИ, не получили такой поддержки и вряд ли окажутся на ближайших состязаниях.

Решение удивило Татьяну Навку, которая долгие годы представляла российскую. сборную. По ее словам, такая позиция организации поможет многим спортсменам проявить себя и показать всему миру свои таланты. Дело в том, что подобная карьера весьма короткая, и часть атлетов может просто не успеть выступить за свою страну.

«Жизнь спортсмена коротка, каждый год может стать решающим», — заявила Навка в беседе со СМИ.

При этом супруга Дмитрия Пескова отметила, что рассчитывает на положительное решение союза и в отношении российских спортсменов. По ее словам, именно благодаря конкуренции устанавливаются новые рекорды, так что чиновникам нужно думать в первую очередь о развитии спорта.