«Каждый день бриться — тунеядцем станешь»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов с Олегом Ефремовым по цитате (тест)

Первого октября мы отмечаем день рождения Олега Ефремова — легендарного актера и режиссера, чье творчество стало неотъемлемой частью отечественного кинематографа. Его роли — всегда живые, глубокие и искренние — и сегодня заставляют нас смеяться и сопереживать.

Хотя самого мастера нет с нами уже четверть века, память о нем по-прежнему жива. А его персонажи продолжают учить нас чему-то, иронизировать и смотреть на мир честно и прямо, благодаря силе настоящего искусства.

Предлагаем и вам окунуться в мир советского кино и проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в наследии великого артиста. Сможете ли вы узнать пять его знаменитых картин всего по одной фразе?

