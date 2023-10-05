Каждой женщине нужно прочитать эту цитату Чуриковой о красоте: не в бровь, а в глаз

Инна Чурикова была удивительной звездой. На заре карьеры ей пришлось усердно доказывать свой талант. Даже в театральных училищах девушку не воспринимали всерьез, считая слишком некрасивой для будущей актрисы. Тогда никто не подозревал, что через несколько десятков лет она станет абсолютной примой театра и кино, на которую будут равняться.

5 октября Чуриковой могло бы исполниться 80 лет, однако до своего юбилея она не дожила. Коллегам ничего не остается, кроме как вспоминать те афоризмы, которыми буквально сыпала артистка. Эти фразы были не только жизненными, но и необыкновенно точными.

Так, у звезды советского кино было собственное отношение к красоте, основанное на личном прошлом. Она считала данные от природы параметры не самыми важными для женщины. По мнению Чуриковой, беспокоиться каждой даме следовало бы о своем внутреннем мире.