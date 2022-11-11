Каждой россиянке на заметку: Ширвиндт раскрыл секрет успешного брака

Александр Ширвиндт своим примером показал, что брак вполне может быть хорошим делом. Актер женился на Наталье Белоусовой, вместе с которой живет вот уже 65 лет. Супруги вырастили сына, обзавелись тремя внуками и пятью правнуками.

Всего этого богатства могло и не случиться, если бы артист не был однолюбом. В шутку Ширвиндт не раз говорил, что всегда был любимцем женщин, однако испортил жизнь только одной из них. Актер не из тех, кто меняет возлюбленных как перчатки, но секрет его счастливой семейной жизни кроется не только в этом.

В одном из интервью Александр Анатольевич подчеркнул, что для супругов крайне важно «иметь общие заботы, общие болезни и раздельное питание». Также он признался, что любой паре необходимо выстроить свою систему взаимоотношений, где что-то будет «ужесточаться и атрофироваться», а другое, наоборот, «стабилизироваться».