Каждой пышке на заметку: 90-килограммовая красотка раскрыла секрет «худого лица»

Эшли Грэм является не только одной из самых успешных plus-size моделей, но и разрушительницей стереотипов. У красавицы с пышной фигурой очень худое лицо. К тому же и во время беременности жгучая брюнетка сохраняла четкий овал и демонстрировала всем свои скулы.

Но даже преданные поклонники стали подозревать манекенщицу в том, что она слишком часто посещает кабинет косметолога. Однако рецепт успеха кроется в другом. Эшли регулярно занимается спортом и следит за своей ровной осанкой. Благодаря этому ей удается избежать частых отеков, а шея визуально выглядит длиннее. Модель также не забывает про важность питания и не позволяет себе лишнего.

Кроме того, красавица помнит о способах механического воздействия на кожу лица. Как утверждает портал Wday , девушка иногда делает самомассаж банками, выполняет процедуру RF-лифтинга и электромиостимуляции.