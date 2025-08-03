«Каждая минута — как натянутая струна»: 3 хоррора, которые пугают не скримерами, а безысходностью

Их советует посмотреть киноэксперт в ожидании новинки от режиссера «Обезьяны» и «Собирателя душ».

В декабре на большие экраны выйдет «Крипер» — свежий фильм ужасов от Осгуда Перкинса, известного своими атмосферными и неоднозначными лентами «Собиратель душ» и «Обезьяна».

Над проектом работает студия NEON, а это уже знак качества — они любят авторский и странноватый киноэкспириенс. Российская премьера запланирована на 4 декабря — на две недели позже мировой.

В центре сюжета — девушка Лиз, которую знакомый приглашает провести выходные в фамильном доме. Проснувшись утром, героиня обнаруживает, что хозяин исчез, а сама она сталкивается с паранормальным. Лиз удастся выбраться, если она сможет раскрыть страшную тайну дома.

Чтобы понять, чего ждать от новинки, мы поговорили с Евгением Л., автором Telegram-канала Grumpy Entertainment — он пишет о кино с иронией, но и с уважением к жанру.

Что про саму новинку

Вообще сюжет звучит довольно-таки типично (дома с паранормальные явление — излюбленная тема хорроров), хотя Перкинс — режиссёр не для всех. И это неплохо, ведь он явно не делает кино под алгоритмы.

«Говоря об Осгуде Перкинсе, хочу сказать, что я очень уважаю его творчество. Он настоящий художник, который обладает уникальным стилем и, главное, всё ещё не боится пробовать новое. Но жду ли я его Keeper (в российском прокате почему-то "Крипер") — скорее нет, чем да», — признался эксперт.

Если копнуть глубже, у Перкинса есть своя фишка: он берёт узнаваемые формулы и замешивает их на медитативном, тревожном визуале и внутренней тишине. Но иногда форма побеждает смысл.

«В "Собирателе душ" в основе лежало "Молчание ягнят", в "Обезьяне" — "Пункт назначения". И оба фильма могли бы стать классикой, но Перкинс часто заигрывается в форму и забывает про содержание.

Поэтому в "Крипере", где в основе опять довольно избитая идея "фамильного дома с тайнами" (читай: "Призрак дома на холме"), может произойти ровно то же самое», — отмечает Евгений Л.

Топ-3 хоррора, пока ждём Перкинса

Окей, Перкинс — это всегда риск. А что посмотреть, если хочется чего-то реально нестандартного и сильного уже сейчас?

Евгений поделился с нами топ-3 ужастиков.

«Хижина в лесу» (2011)

«Этот фильм вышел уже 14 лет назад, но всё ещё остаётся одним из самых оригинальных хорроров, которые я видел. Он насмехается над штампами и обыгрывает их так остроумно, что в середине ты буквально перестаёшь понимать, где ты и что это за жанр.

А финал — просто искромётный. Это тот случай, когда чем меньше знаешь — тем круче эффект», — отмечает киноэксперт.

«Прочь» (2017)

«Джордан Пил создал совершенно новый жанр на стыке ужастика, социальной сатиры и блэксплотейшна.

"Прочь" — его лучший фильм. Там есть и саспенс, и юмор, и жуткая актуальность. Очень сильное кино, которое работает на всех уровнях», — делится Евгений Л.

«Солнцестояние» (2019)

«Ари Астер, как и Перкинс, любит экспериментировать, и не всегда удачно. Но "Солнцестояние" у него получилось мощным. Это фолк-хоррор, который пугает не скримерами, а тем, насколько всё светло, спокойно и безысходно.

Каждая минута — как натянутая струна. После этого фильма ты будто просыпаешься с чувством, что на что-то важное в мире открылся новый глаз», — заключил эксперт.

Итог

Хочется надеяться, что «Крипер» окажется неожиданным подарком под конец года. Но если нет — то у жанра хоррора и без него хватает крутых карт, которыми можно сыграть.

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