Казановы в юбках: не поверите, сколько разводов за плечами главных красавиц СССР

Наблюдая за красавицами в советском кино, зрители были уверены, что у актрис в реальной жизни нет отбоя от поклонников. Такое утверждение было правдой: влюбчивые звезды экранов часто меняли мужей и ухажеров, вот только ожидаемого счастья им это не приносило.

Так, миловидная блондинка Наталья Кустинская была замужем шесть раз. Первым ее супругом стал режиссер Юрий Чулюкин: союз распался из-за взаимных измен. Кустинская утешилась в браке с сотрудником Минторга Олегом Волковым и даже родила ему сына. Но затем актриса увлеклась мужем Натальи Фатеевой, космонавтом Борисом Егоровым. Они прожили вместе почти 20 лет, пока мужчина не ушел к другой. В четвертом браке с профессором МГИМО Геннадием Хромушиным актриса провела следующие 12 лет. Ее пятый и шестой союзы были скоротечны, а развод с последним мужем Кустинская оформила незадолго до смерти в 2012 году.

Тоже шесть супругов сменила и другая дива — Людмила Гурченко. Ее браки с Василием Ордынским, Борисом Андроникашвили и Александром Фадеевым не продлились даже дольше двух лет. Еще три года артистка прожила в союзе с Иосифом Кобзоном. Самые долгие отношения — более 18 лет в гражданском браке — у Гурченко были с пианистом Константином Купервейсом. А последним мужем звезды стал продюсер Сергей Сенин, который был на 26 лет младше Людмилы. Это не помешало им провести вместе почти 18 лет до самой смерти актрисы в 2011 году.

Несколько недолговечных союзов выпало и на долю Татьяны Дорониной. Восемь лет с Олегом Басилашвили, три года с профессором Анатолием Юфитом и пять лет с Эдвардом Радзинским — первые браки актрисы сложно было назвать удачными. Лишь в отношениях с актером Борисом Химичевым она задержалась на 11 лет. Но в 1982 году Доронина ушла от него к бизнесмену Роберту Тохненко. Через 3 года они развелись, и больше Татьяна под венец не ходила. Детей у артистки нет.