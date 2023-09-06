Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Казанова из «Фабрики звезд» всю жизнь стыдилась недуга: ее кожа выглядит обезображено

Казанова из «Фабрики звезд» всю жизнь стыдилась недуга: ее кожа выглядит обезображено

6 сентября 2023 15:45
Казанова из «Фабрики звезд» всю жизнь стыдилась недуга: ее кожа выглядит обезображено

Красавица смогла принять свою особенность лишь с годами.

Сати Казанова блистает на сцене более 20 лет. Получив старт на проекте «Фабрика звезд», вокалистка смогла построить успешную сольную карьеру. Яркая певица с экзотической внешностью всегда обаятельна и раскована на публике. Ее уверенности в себе можно только позавидовать. Но оказалось, что даже такой привлекательной артистке есть чего стесняться.

С полутора лет исполнительница страдает от серьезного кожного заболевания. О своем псориазе Казанова решила рассказать поклонникам лишь во взрослом возрасте. Звезда ведет борьбу с тяжелым недугом долгие годы, и ей понадобилось немало времени, чтобы свыкнуться со своей особенностью и перестать комплексовать по этому поводу.

«Сейчас я уже принимаю эту данность. Научилась с ним жить и взаимодействовать. И давно уже не парюсь на этот счет», — разоткровенничалась экс-солистка группы «Фабрика» в личном блоге.

Фото: Legion-Media, кадр из программы "Фабрика звезд"
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше