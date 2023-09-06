Казанова из «Фабрики звезд» всю жизнь стыдилась недуга: ее кожа выглядит обезображено

Сати Казанова блистает на сцене более 20 лет. Получив старт на проекте «Фабрика звезд», вокалистка смогла построить успешную сольную карьеру. Яркая певица с экзотической внешностью всегда обаятельна и раскована на публике. Ее уверенности в себе можно только позавидовать. Но оказалось, что даже такой привлекательной артистке есть чего стесняться.

С полутора лет исполнительница страдает от серьезного кожного заболевания. О своем псориазе Казанова решила рассказать поклонникам лишь во взрослом возрасте. Звезда ведет борьбу с тяжелым недугом долгие годы, и ей понадобилось немало времени, чтобы свыкнуться со своей особенностью и перестать комплексовать по этому поводу.