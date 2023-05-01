Казалось, всегда была старушкой: вы точно не узнаете бабушку из «Ералаша» в молодости

Лицо Ирины Мурзаевой знакомо каждому, а вот ее имя мало кто вспомнит. Актриса прославилась уже в солидном возрасте, когда стала играть в «Ералаше» старушек. Но она не всегда была вечной бабушкой. В 1941 году с участием Мурзаевой вышла комедия «Сердца четырех». Эта работа послужила для нее отличным карьерным стартом. Ирина Всеволодовна продемонстрировала свои талант и харизму во всей красе.

В юной Мурзаевой невозможно узнать тех скукоженных бабушек, которых она играла в зрелые годы. У нее была своеобразная внешность: кудрявые локоны, крупные черты лица, игривый взгляд. Но уже тогда зрителей удивляли ее неуемная энергия и яркая индивидуальность.

С середины 40-х Мурзаева не снималась несколько лет. Она вернулась в кино в 50-х и стала «королевой эпизодов». Ирина Всеволодовна играла в фильмах и сериалах до 80 лет. Ей часто доставались похожие роли, но Мурзаева делала каждую из них уникальной и запоминающейся. Поэтому ее образы до сих пор живут в памяти зрителей.