«Казалось, что хуже быть не может»: в 4 сезоне «Ведьмака» превратят в мюзикл одну из важнейших книжных сцен — готовы подпевать Геральту?

12 сентября 2025 07:58
Ну и какой же музыкальный номер без Лютика.

Четвертый сезон «Ведьмака» от Netflix преподнесет публике еще один сюрприз, который точно разделит фанатов: культовая сцена из романа «Крещение огнем» превратится в мини-мюзикл.

Речь идет о моменте, где Геральт, Лютик, Мильва, Кагыр и Регис готовят уху на привале — в книгах это тихая, но глубокая сцена, где герои раскрываются через диалоги и шутки у костра. Однако в сериале эпизод будет значительно расширен.

По данным Redanian Intelligence, почти целый серия будет посвящена этому привалу, но с флешбеками, раскрывающими прошлое персонажей. И здесь начинается самое неожиданное.

Мини-эпизод Лютика будет выполнен в формате мюзикла — с пением и танцами. В нем появится Вальдо Маркс, что наконец объяснит их взаимную неприязнь. Также зрители увидят молодых Кагыра и Мильву в исполнении Аарона Зикмана и Лиэнн Хо — не исключено и появление Геральта.

Для многих фанатов книга эта сцена — одна из ключевых в саге, момент затишья перед бурей, а потому неудивительно, что решение добавить мюзикл вызывает споры: некоторые ждут креативной подачи, другие опасаются, что это нарушит атмосферу.

«Казалось, что хуже быть не может», «А ведь не зря я бросил смотреть это чудище на втором сезоне», — сокрушаются на форумах.

Создатели сериала уже не раз меняли канон, но этот шаг — один из самых смелых. Готовы ли вы подпевать Лютику с Геральтом? Переплюнет ли эта сцена легендарную песню про чеканную монету? Ответ узнаем уже скоро — премьера 4 сезона уже осенью.

Ранее мы писали: Даже Netflix признал провал «Ведьмака» — но его худшее продолжение все-таки увидит свет (а ведь хотели отменять)

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
