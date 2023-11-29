Казались идеальной парой: брак Варлей и Бурляева закончился по некрасивой причине

Наталья Варлей и Николай Бурляев впервые увидели друг друга на экране. Что-то внутри щелкнуло: «встреча» оказалась судьбоносной.

Коллеги по цеху были очарованы друг другом и поспешили вывести свои отношения на новый уровень. Возлюбленные поженились и какое-то время казались со стороны идеальной парой. Но этот брак, как и многие другие в актерской среде, закончился некрасиво.

«Кавказская пленница» не смогла простить избраннику увлечения другой женщиной. Разлучницей стала Ирина Печерникова. Хотя сам артист отрицал факт измены. Но в любом случае, после того как мачо приняли в Театр имени Ленинского комсомола, на него обрушилась лавина женского внимания, да и эффектная брюнетка также не испытывала недостатка в ухаживаниях со стороны мужчин.

В одном из интервью гимнастка сослалась на то, что они с супругом были еще совсем молодыми, поэтому не умели «выстраивать жизнь» и противостоять соблазнам. Итог плачевный: сохранить свою семью они даже не пытались.