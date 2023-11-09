Казачки так себя не ведут: Мордюкова раскритиковала советский фильм, считающийся шедевром

Телевизионный фильм «Тихий Дон» стал настоящей сенсацией для советского кинематографа 50-х. Зрители были в восторге от масштабной эпопеи и расхваливали сценарий, игру актеров и музыкальное сопровождение. При этом больше всего комплиментов доставалось Элине Быстрицкой, которая исполнила роль казачки Аксиньи.

Однако если публика была в восторге от игры молодой артистки, то ее коллеги оказались противоположного мнения. Так, Нонна Мордюкова активно высказывалась против Быстрицкой. По ее мнению, она совершенно не подходила на эту роль. И больше всего ее смущало, что Быстрицкая ведет себя не так, как ведут настоящие казачки.

При этом и Мордюкова претендовала на роль Аксиньи. Но ее не одобрил сам Михаил Шолохов, который активно участвовал в разработке фильма. И, как уверены исследователи кино, это и породило волну критики в адрес картины: Мордюкова в течение многих лет ругала знаменитый телефильм и свою конкурентку.