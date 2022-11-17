Каяться пришлось годами: за что россиянки возненавидели Наталью Гундареву

Всего одна роль разделила жизнь Натальи Гундаревой на до и после. Наверняка артистке не раз приходилось жалеть о том, что она согласилась воплотить главную героиню в фильме «Однажды 20 лет спустя».

Этот проект посвящен жизни многодетной семьи и Гундарева сыграла в нем мать десятерых детей Надежду Круглову. Картину прозвали агиткой, и зрителям она не понравилась. Те раскусили хитрый замысел режиссера, сводившийся к тому, что нужно было бороться со спадом рождаемости в СССР. В результате получился фильм, который трудно назвать правдоподобным из-за того, что он идеализировал быт большого семейства.

Зрительницы же и вовсе буквально возненавидели Гундареву. Причина крылась в том, что актриса выглядела в кадре слишком ухоженной, спокойной и отдохнувшей — такой, какой многодетные матери вряд ли бывают. Актрисе пришлось годами каяться за этот образ. Наталья Георгиевна говорила, что всего лишь «старалась вносить земные черты» в свою героиню, из которой стремилась сделать «всеобщую маму». При этом знаменитость не скрывала, что роль Надежды Кругловой стала для нее самой нелюбимой в карьере.