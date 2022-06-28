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Каяться не стали: нападению на МакSим нашлось объяснение

28 июня 2022 16:15
Каяться не стали: нападению на МакSим нашлось объяснение

Публика продолжает обсуждать неожиданный инцидент.

Певица МакSим стала жертвой нападения во время своего выступления в Екатеринбурге. Как уверены организаторы, это произошло из-за большого наплыва зрителей.

Прославленная исполнительница стала одной из главных артисток на проходившем в эти выходные фестивале «Ночь музыки». Площадка знаменитости собрала огромное число поклонников, а во время выступления одна из фанаток выбежала на сцену и попыталась обнять МакSим. Как только поклонницу охранники начали уводить, она схватила певицу за руку и постаралась утащить вместе с собой со сцены.

По словам организатора мероприятия Григория Комогорова, подобный инцидент произошел, потому что фестиваль становится все более масштабным мероприятием. Якобы в этом году на него приехало около 300 тысяч человек, так что в подобной ситуации возможны непредвиденные инциденты, а за всем проследить практически невозможно.

«Чем больше масштаб мероприятия, тем больше накладок на нем может случиться», — цитирует слова знаменитости «Комсомольская правда».

Отметим, что сама МакSим и ее представители пока никак не прокомментировали нападение.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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