«Кавказскую пленницу» после премьеры могли запретить: причина не укладывается в голове

Комедия «Кавказская пленница» сегодня считается золотой классикой кино. Но после премьеры фильма его судьба была под угрозой, и вот почему.

Все дело в певице Аиде Ведищевой, которая исполнила «Песенку о медведях». В картине Гайдая композицию «спела» героиня Натальи Варлей. Вскоре после выхода фильма певица впала в немилость советских властей. Министр культуры СССР Екатерина Фурцева внесла Ведищеву в черный список после того, как артистка выступила в польском городе Сопот в конце 60-х.

Из-за политической обстановки певице настоятельно рекомендовали не участвовать в фестивале. Но Ведищева не стала никого слушать и отправилась в Сопот. Советская власть не простила Аиду Семеновну и вычеркнула ее из мира культуры.

Ведищеву перестали показывать по ТВ, ее песни не включали по радио, а концерты отменяли по всей стране. В конце 70-х все пленки с выступлениями певицы были уничтожены. Чудо, что «Кавказскую пленницу» оставили нетронутой.

Артистка приняла решение эмигрировать в Штаты. В США Ведищева добилась огромного признания и стала звездой мюзиклов. Сегодня 81-летняя певица проживает в Лос-Анджелесе.