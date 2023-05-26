«Кавказской пленницей» должна была стать другая: выходка Варлей изменила все

Комедия «Кавказская пленница» принесла Наталье Варлей оглушительную популярность и почитание мужчин. Но роль красавицы и спортсменки Нины могла ей и не достаться, ведь у артистки не было актерского опыта. Как же ей удалось обойти сотню конкуренток, среди которых была сама Марианна Вертинская?

Варлей начинала свою карьеру как артистка цирка. Однажды она захотела попробовать свои силы в кино и пришла на пробы к Леониду Гайдаю. Наталья Владимировна не верила в успех, но энтузиазм взял верх.

На прослушивании Варлей прочла отрывок из сценария, после чего последовали фотопробы. Гайдай попросил актрису пройтись в купальнике, и она уверенно вышла на площадку. Всех удивило, как раскованно, гордо и сексуально актриса вела себя.

Не каждая актриса чувствовала бы себя так самоуверенно в этой одежде — пуританские советские нравы давали о себе знать. Но для Варлей это не составило труда, ведь она часто выступала на арене цирка в купальном костюме. Гайдай был в восторге от актрисы и забыл о других претендентках. Так смелая выходка Натальи Владимировны обеспечила ей роль в фильме.