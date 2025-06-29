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«Кавказская пленница», между прочим, буквально состоит из киноляпов: а вы вряд ли заметили хотя бы парочку (хотя, спорим, смотрели фильм тысячу раз)

29 июня 2025 09:54
«Кавказская пленница», между прочим, буквально состоит из киноляпов: а вы вряд ли заметили хотя бы парочку (хотя, спорим, смотрели фильм тысячу раз)

Проверьте себя на внимательность.

В «Кавказской пленнице» Шурик попадает в передряги быстрее, чем зритель успевает заметить ещё один киноляп: в одних сценах герой Александра Демьяненко — пепельный блондин, а в других — явно тёплый «пшеничный». Иногда оттенок меняется прямо внутри эпизода, будто студент-фольклорист успевает сбегать к гримеру между репликами.

Как съёмочный график сыграл против стилистов

«Кавказская пленница», между прочим, буквально состоит из киноляпов: а вы вряд ли заметили хотя бы парочку (хотя, спорим, смотрели фильм тысячу раз)

Причина простая и неочевидная: натуральные волосы Демьяненко были тёмными, для Шурика актёра перекрашивали каждую пару недель. Съёмки шли не по порядку — сначала финал, потом середина, потом пролог. Стоило краске чуть вымыться, следующая сцена фиксировала новый оттенок, а монтаж сводил их бок о бок. На катушке получилось немало «соломенных» переходов, которые теряются в юморе, но отлично видны, если остановить кадр.

Почему зрители десятилетиями не замечали

Комедия Гайдая держит бешеный темп: тосты, песни, погоня на теле-самосвале, танец «трус-балбес-бывалого». Фокус внимания прыгает между гэгами, и редкий фанат следит за корнем волос. Но стоит однажды обратить внимание, как фильм превращается в палитру блонд-хамелеона.

Забавная деталь для киноманов-детективов

«Кавказская пленница», между прочим, буквально состоит из киноляпов: а вы вряд ли заметили хотя бы парочку (хотя, спорим, смотрели фильм тысячу раз)

Самый яркий «двуцвет» ловится в сцене знаком­ства с Ниной: крупный план — блёклая платина, общий — уже золотистая солома. То же происходит у фургона «пылесоса» и в финальной драке с Сааховым. Попробуйте поставить стоп-кадр — увидите, что перемена порой случается буквально «через швабру».

Ляп, который не портит легенду, а добавляет шарма

«Кавказская пленница», между прочим, буквально состоит из киноляпов: а вы вряд ли заметили хотя бы парочку (хотя, спорим, смотрели фильм тысячу раз)

Пестрая рубашка волос Шурика давно стала милой пасхалкой для внимательных. Она напоминает: за безупречным юмором Гайдая всегда прятался быстрый, почти партизанский съёмочный процесс, в котором герои успевали менять цвет локонов быстрее, чем Саахов — костюмы. Теперь, зная секрет, можно пересмотреть классику ещё раз и посчитать, сколько оттенков блонда насчитает добрый старый «Кавказ».

А здесь мы делали для вас шикарный летний кинотест на знание культовых советских фильмов.

Фото: Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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