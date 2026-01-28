Оповещения от Киноафиши
Кавилла и Хемсворта разделали под орех: россияне выбрали лучшего Геральта из «Ведьмака»

Кавилла и Хемсворта разделали под орех: россияне выбрали лучшего Геральта из «Ведьмака»

28 января 2026 16:40
Кавилла и Хемсворта разделали под орех: россияне выбрали лучшего Геральта из «Ведьмака»

И им оказался неизвестный поляк (с небольшим нюаснсом).

Когда «Киноафиша» решила выяснить, какой же Ведьмак — Геральт из Ривии — сегодня популярнее, мы пошли нестандартным путём. Вместо опросов в соцсетях мы обратились туда, где предпочтения фанатов измеряются не лайками, а конкретными заказами на материальные объекты.

Пресс-служба центра прототипирования «Синертек», который печатает на 3D-принтерах фигурки и мерч, предоставила абсолютно прозрачную и неожиданную статистику.

Итак, безоговорочный лидер — Геральт из игр, особенно из «Дикой Охоты» (The Witcher 3), которого на этапе записи движений сыграл малоизвестный польский актер Мачей Квиатковски.

Кавилла и Хемсворта разделали под орех: россияне выбрали лучшего Геральта из «Ведьмака»

«Чаще всего просят именно персонажа из игр, — рассказали в "Синертеке". — Просят уникальную фигурку в какой-то особенной позе, что-то с грифоном или мечами». Фанаты игровой саги, видимо, ностальгируют и считают её эталонным каноном, желая получить на полку не типовую, а индивидуальную миниатюру своего героя.

На втором месте с заметным отставанием — Генри Кавилл, воплотивший Белого Волка в первых сезонах сериала Netflix.

«Его особенно уважает фандом за уважение к канону и книгам, — отметили в центре. — Если получатель не фанат игр, а только сериала, логично выбрать именно его». Кавилл сумел закрепиться в сознании зрителей как «их» Геральт.

А вот Лиам Хемсворт, который только готовится примерить медальон в грядущем сезоне, пока не пользуется спросом вообще. «Видимо, он пока не так плотно закрепился в умах фандома». Статистика 3D-печати беспристрастна: пока нет экранного образа — нет и заказов, как и на героя первой польской экранизации с Михаилом Жебровским.

Любопытный тренд — рост запросов на Цири. «Видимо, дело в грязущей четвертой части [игры]», — предположили в «Синертеке».

Помимо фигурок, фанаты часто заказывают предметный мерч: точные копии артефактов, мечей для косплея или детали экипировки прямо из игры.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
