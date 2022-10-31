Катю Лычеву знал каждый в СССР: в России о ней уже никто не слышал

В конце 80-х годов в СССР появился анекдот, в котором тремя самыми известными женщинами назывались Раиса Горбачева, Алла Пугачева и Катя Лычева. О советской ученице школы, улетевшей в 1986 году в США с гуманитарной миссией, действительно знали все. В Америке с девочкой даже увиделся президент Рональд Рейган. Лычева получила прозвище Голубь мира.

К тому времени Катя на родине уже зарекомендовала себя как маленькая актриса. Она снялась в лентах «Сильная личность из 2 „А“», «Лермонтов» и других. По возвращении в СССР Лычева сыграла еще в картине «Как дома, как дела?». Но все дальнейшие съемки пришлось прервать: в 1988 году Катя вместе с родителями эмигрировала во Францию.

Обратно в Россию она приехала уже только в 2000 году, когда о ней все забыли. Лычева работала сначала в Министерстве труда, затем в агентстве промышленности, а после перешла в ОАО «АвтоВАЗ». В 2011 году женщина родила дочку. Сейчас 48-летняя Лычева возглавляет фонд, направленный на поддержку детского творчества, и живет в загородном доме.