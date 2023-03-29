Катя из «Хождения по мукам» была мечтой всех мужчин СССР: что стало с ней с годами (фото)

Светлана Пенкина завоевала славу, снявшись в картинах «Хождение по мукам» и «Берегите женщин». Тысячи поклонников по всему СССР с нетерпением ждали новых работ от харизматичной артистки, но та неожиданно пропала с экранов в 80-х.

Как оказалось, артистка решила посвятить свою жизнь семье. Она полностью увлеклась делами мужа, руководителя «Песняров» Владимира Мулявина: определяла гастрольный график, договаривалась об интервью с журналистами и помогала с выступлениями на телевидении.

Семья была всем для артистки, поэтому, когда в 2003 году ее супруг скончался, она закрылась от публики и начала заниматься сохранением его наследия. Артистка выходила в свет лишь в исключительных случаях, поражая даже преданных поклонников переменами во внешности. В седой бабушке уже нельзя было узнать одну из самых эффектных артисток СССР, которая одним только взглядом сражала мужчин наповал.

Скончалась Пенкина в 2016 году, а причиной смерти стал сердечный приступ. Артистка на 13 лет переживала своего супруга, а в памяти осталась как Катя Булавина из экранизации романа Алексея Толстого.