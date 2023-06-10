Катя из «Девчат» закрутила роман на глазах у мужа: устоять было невозможно

Люсьена Овчинникова стала известной после выхода картины «Девчата». Актриса сыграла Катю, соседку Тоси по комнате.

Режиссеры обратили внимание на красивую и талантливую артистку и начали приглашать ее в кино. Овчинниковой досталась главная роль в картине «Мама вышла замуж». Ее экранного партнера сыграл Олег Ефремов, которого актриса поначалу очень стеснялась. Люсьена Ивановна боялась, что на фоне такого мастодонта она просто потеряется. Но в процессе съемок Овчинникова раскрепостилась, ведь Ефремов был самим обаянием.

Актеры стали сближаться, и вскоре между ними начался роман.

Звезду «Девчат» не остановило даже то, что она была замужем — рядом с Ефремовым артистка забывала обо всем. В свободное время они появлялись вместе, ничуть не стесняясь публики и осуждающих взглядов.

Супруг Овчинниковой Валентин Козлов, конечно же, обо всем узнал, ведь любовники даже не пытались скрыть роман. Разразился грандиозный скандал. После съемок отношения Ефремова и Овчинниковой сошли на нет. Актриса вернулась к мужу, который ее простил. Они были вместе до самой старости. Люсьена Ивановна пережила супруга всего на четыре месяца.