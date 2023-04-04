Катерину из фильма «Москва слезам не верит» омолодили на 20 лет: вот какую хитрость придумал Меньшов

Оскароносная драма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» рассказывает историю девушки Кати Тихомировой, которая из обычной провинциалки «доросла» до начальника. К каким ухищрениям прибегали создатели, чтобы омолодить героиню в первой части фильма?

На момент съемок Вере Алентовой было 37 лет, но ей предстояло сыграть юную девушку-абитуриентку. Чтобы актриса выглядела в кадре моложе, на ее лицо наносили специальный осветляющий грим. Этот «трюк» в совокупности с талантом Алентовой и подходящей одеждой сработал, ведь в первой части картины Катя действительно похожа на юную девушку.

Это далеко не единственный случай в советском и мировом кино, когда актрисе пришлось омолаживаться в кадре. Так, во время съемок «Девчат» Надежде Румянцевой был 31 год, а ей предстояло играть 21-летнюю девушку. Актрису облачили в широкую водолазку, сделали ей задорные косички и челку, которая скрыла возраст. Как и в случае с Алентовой, помог омолаживающий макияж: длинные ресницы, густые брови и отсутствие губной помады. Так и был создан культовый образ Тоси.