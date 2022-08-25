Катерина из «Москва слезам не верит» вернулась: экстремально омолодившуюся в 80 Алентову подняли на смех

Актриса Вера Алентова не пожелала мириться со своим возрастом и, по слухам, не раз обращалась к пластическому хирургу. Сегодня каждое появление 80-летней актрисы на публике вызывает большой резонанс. Поклонники охотно обсуждают внешность артистки, то восхищаясь ею, то нещадно критикуя.

Недавно в Сеть попал новый снимок знаменитости. Кадр в своих социальных сетях опубликовала коллега Алентовой Дарья Повереннова. Увидев фотографию, интернет-пользователи ахнули: Катерина из легендарного советского фильма «Москва слезам не верит» вернулась.

При этом многие подписчики подняли на смех экстремально омолодившуюся Алентову. Нашлись и такие, кто не поверил, что в реальной жизни звезда выглядит так же, как на снимке. «Сколько фотошопа. Зачем?», «Я так понимаю, это фильтр», «Дарья, показалось, что на фото вы с дочерью. Лишь приблизив, рассмотрела Веру Алентову», — гласят комментарии в Сети.