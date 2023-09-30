«Катастрофа»: от слов сына Шатунова о смерти певца оторопь берет

Семья артиста Юрия Шатунова, который скончался от сердечного приступа в прошлом году, прилетела из Германии в Россию в его день рождения. 6 сентября музыканту исполнилось бы 50 лет. Сын Юрия Дэннис, приехавший вместе с матерью, винит себя в смерти знаменитого папы, объясняя журналистам, что мечтает отмотать время назад и спасти его.

Молодой человек признался, что если бы только знал о “катастрофе”, то обязательно сообщил бы о ней отцу. В свою очередь дочь знаменитости Эстелла вспомнила о красивом голосе папы. Девочка также отметила, что у ее отца была добрая душа и красивое сердце.

Именно за эти качества он и был всенародным любимцем. Перед открытием мемориала на Троекуровском кладбище вдова Юрия Светлана рассказала, что памятник для мужа создала по специальному заказу женщина скульптор-портретист. На нем можно будет увидеть выгравированное имя артиста и его автограф, сообщил Youtube-канал семьи Шатунова.

На предстоящей панихиде будут присутствовать родственники, друзья, а также преданные фанаты певца. Ожидается прибытие режиссера Игудина.