Кассиры сползают под стол: вот какую фразу каждый третий говорит с ошибкой

В бытовом общении россияне часто используют фразы, даже не задумываясь о том, правильно ли их произносят. А ведь некоторые популярные выражения постоянно звучат с ошибками, демонстрируя невоспитанность и отсутствие речевой культуры у конкретных людей.

Одно из таких предложений часто можно услышать в магазине, когда покупатели расплачиваются с кассиром за приобретенные товары. Продавцы слышат эту фразу буквально сотни раз в день.

Речь идет о выражении «оплатить по карте». Как говорят эксперты, предлог в этом словосочетании абсолютно не нужен. Ведь не говорят же покупатели «оплатить по деньгам».

По всей видимости, подобная ошибка возникла из-за похожих фраз «оплата по счету» или «проезд по карте». Кроме того, деньги приходится фактически отдавать, а пластик остается у его обладателя. Но на кассе в любом случае правильнее будет использовать творительный падеж. Поэтому культурные покупатели всегда говорят, что собираются «оплатить картой».