Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Каскадеры бежали в страхе: кто исполнил самый опасный трюк «Неуловимых мстителей»

Каскадеры бежали в страхе: кто исполнил самый опасный трюк «Неуловимых мстителей»

5 января 2023 20:45
Каскадеры бежали в страхе: кто исполнил самый опасный трюк «Неуловимых мстителей»

Захватывающий трюк произвел неизгладимое впечатление.

Съемки всех частей легендарных «Неуловимых мстителей» поражали своим масштабом и размахом. Самым зрелищным получился второй фильм, который до сих пор смотрится на одном дыхании.

Это вполне объяснимо, ведь «Новые приключения неуловимых» сделаны в духе самых остросюжетных лент того времени. Сложные трюки, погони, перестрелки — захватывающий калейдоскоп событий на экране увлек советских зрителей.

Многие до сих пор вспоминают эпизод, где Яшка-цыган прыгает со скалы высотой в 26 метров. Опасный для жизни трюк выполнял не актер Василий Васильев, а каскадер. Съемки проходили в поселке Симеиза. Именно среди местного населения и нашелся отчаянный энтузиаст Анатолий Гаевой, пожелавший исполнить страшный прыжок. Штатные каскадеры «Мосфильма» отказались участвовать в этом смертельном номере, поэтому у съемочной группы не осталось выбора.

Каскадеры бежали в страхе: кто исполнил самый опасный трюк «Неуловимых мстителей»

К счастью, обошлось без несчастного случая. Гаевой справился с трюком, в точности рассчитав правильную амплитуду прыжка. Так и появился на свет тот легендарный эпизод из «Неуловимых».

Фото: Кадры из фильма «Неуловимые мстители» (1966)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video