Каскадеры бежали в страхе: кто исполнил самый опасный трюк «Неуловимых мстителей»

Съемки всех частей легендарных «Неуловимых мстителей» поражали своим масштабом и размахом. Самым зрелищным получился второй фильм, который до сих пор смотрится на одном дыхании.

Это вполне объяснимо, ведь «Новые приключения неуловимых» сделаны в духе самых остросюжетных лент того времени. Сложные трюки, погони, перестрелки — захватывающий калейдоскоп событий на экране увлек советских зрителей.

Многие до сих пор вспоминают эпизод, где Яшка-цыган прыгает со скалы высотой в 26 метров. Опасный для жизни трюк выполнял не актер Василий Васильев, а каскадер. Съемки проходили в поселке Симеиза. Именно среди местного населения и нашелся отчаянный энтузиаст Анатолий Гаевой, пожелавший исполнить страшный прыжок. Штатные каскадеры «Мосфильма» отказались участвовать в этом смертельном номере, поэтому у съемочной группы не осталось выбора.

К счастью, обошлось без несчастного случая. Гаевой справился с трюком, в точности рассчитав правильную амплитуду прыжка. Так и появился на свет тот легендарный эпизод из «Неуловимых».