Касается всех: вы точно не знали этого о сериале «Интерны»

Ситком «Интерны» вышел в эфир в 2010 году и мгновенно стал хитом. Поклонники растаскивали на цитаты яркие фразы героев и следили за каждой серией проекта. При этом многие не догадывались, на какие хитрости пришлось пойти создателям, когда они снимали этот сериал.

Например, оказалось, что больница, в которой происходит действие, на самом деле была «создана» в здании завода. Все оборудование, которое зрители видят на экране, является настоящим: создатели использовали в павильоне списанные экземпляры, а некоторые вещи брали на прокат.

Один из персонажей, доктор Иван Купитман, прославился своей любовью к коньяку. Как оказалось, для съемок использовали черный чай, который в некоторых эпизодах даже не успевал остывать, и из-за этого запотевали бокалы. Сам же Вадим Демчог, воплотивший образ обаятельного венеролога, присоединился к проекту последним: он увидел сценарий практически за полчаса до начала съемок.

Еще один неожиданный факт связан с помещениями для съемок. Многие павильоны исполняли совершенно разные роли. Например, квартира Купитмана становилась кабинетом Анастасии Кисегач, а уже в следующей серии — моргом или кабинетом Фила.