Касается сына и дочери: Домнина исполнила волю Костомарова

Роман Костомаров впервые появился на катке после длительного лечения. Это случилось во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Пока спортсмен присутствовал там не как фигурист, а в качестве супруга участвовавшей в представлении Оксаны Домниной.

В финале номера жены Роман вышел на каток, они обнялись и под аплодисменты зрителей покинули лед. Женщина рассказала, что этот выход был их общим решением. Костомаров хотел, чтобы супруга как можно скорее вернулась на лед, ведь во время его болезни Домнина взяла длительный отпуск.

Вместе с родителями на шоу присутствовали их дети — Илья и Настя. Это также была воля фигуриста, которую поддержала Оксана: семья смогла воссоединиться не так давно и теперь предпочитает не разлучаться даже на короткий срок.

Сам Костомаров кататься сможет еще не скоро. Он только получил новые протезы и осваивает бег с прыжками.