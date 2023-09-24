Касается «Пусть говорят»: возвращение Борисова не обошлось без ложки дегтя

Шоу «Пусть говорят» стало синонимом скандала и копания в грязном белье на телевидении. Бессменный ведущий Андрей Малахов покинул программу еще в 2017 году, а его место занял молодой и амбициозный Дмитрий Борисов. Однако сейчас передача вновь переживает не лучшие времена.

Поклонники ждут возвращения легендарного ток-шоу с Нового года, однако обнадеживаться не стоит: программа не вернется на экраны. Продюсеры отказались от идеи реанимировать надоевшую многим зрителям передачу, решив уступить эфирное время новым проектам.

Автор Telegram-канала «продюсер от БГ» сообщает, что шоу «Пусть говорят» официально закрыто. А вот о судьбе ведущего переживать не стоит. Дмитрий Борисов будет вести проект о тайнах знаменитостей под названием «Эксклюзив», выходящий по субботам. Первый эфир с участием журналиста состоится уже в конце текущего месяца.