Касается происхождения и возраста: эти факты о Любви Орловой замалчивали в СССР

Любовь Орлова была одной из самых известных советских актрис. Зрители обожали любоваться красавицей-блондинкой на экране. Казалось, что звезда обладает секретом вечной молодости. А на самом деле у нее были совсем другие тайны, которые неслучайно замалчивали в СССР.

Например, нигде не разглашались данные о происхождении Орловой. Ею восхищалась советская публика, а потому зрители не должны были узнать, что перед ними на экранах играет потомственная дворянка. Мать актриса относилась к старинному знатному роду, а отец работал простым служащим. Более того, у семьи Орловой были общие корни с Толстыми.

Другим секретом звезды экрана считался ее возраст. Грациозность и изящная походка артистки позволяли ей и в 60 лет играть героинь вдвое младше. Однако, чтобы зрителя воспринимали Орлову убедительнее, данные про ее год рождения скрывались.

Кроме того, фотографировать актрису могли лишь специальные профессионалы, чтобы не засветить морщинки на лице. Все изменило использование цветной пленки в кино: она уже беспощадно выдавала возраст.